РПА не провалит внеочередное заседание парламента

Ереван/Медиамакс/. Руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что сегодняшнее внеочередное заседание Национального собрания не будет провалено.

«Мы не будем препятствовать выборам, бойкота не будет, на заседании будет обеспечен кворум. Как мы проголосуем, будет зависеть от настроения депутатов. У Армении должен быть премьер-министр в конституционные сроки»,- сказал Ваграм Багдасарян журналистам в парламенте, отметив, что если премьер-министр не будет избран и Национальное собрание будет распущено, это приведет к внеочередным выборам, и страна во многих планах отстанет.



На вопрос, возможно ли, что депутаты РПА не будут голосовать консолидированно, Ваграм Багдасарян ответил, что в политике возможно все, но он не считает решение о свободном голосовании правильным.



Он заявил, что 30 апреля РПА провела два заседания, и заседание исполнительного органа вел экс-президент Серж Саргсян: «Он остается верным своему слову и не вмешивается во внутриполитические вопросы».



«В последние дни члены фракции РПА говорили, что не будут препятствовать избранию народного кандидата на пост премьер-министра. Но некоторое время назад мы получили информацию о том, что на ночном собрании под руководством [экс-президента Армении] Сержа Саргсяна было принято решение провалить намеченные на 1 мая выборы премьер-министра в парламенте», - заявил Никол Пашинян в ночном видеообращении.