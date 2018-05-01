У АРФ нет сведений о намерении РПА сорвать выборы премьера

Ереван/Медиамакс/. Партия АРФ «Дашнакцутюн» не в курсе намерения фракции РПА сорвать сегодняшние выборы премьер-министра в парламенте.

Представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Арсен Амбарцумян сказал Медиамакс:



«Если речь о подобном развитии событий, то предполагаю, что это может стать следствием событий, случившихся после встречи [Никола Пашиняна] с фракциями Национального собрания 30 апреля. Об этом у нас нет каких-либо сведений».



На вопрос, что собирается делать АРФ «Дашнакцутюн», если РПА действительно провалит выборы, Арсен Амбарцумян заявил, что через 7 дней состоится второй тур.



Решение «Дашнакцутюн» голосовать за Пашиняна не изменилось.