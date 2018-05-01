Зограбян: Провал заседания станет «роковой ошибкой» РПА

Ереван/Медиамакс/. Руководитель фракции «Царукян» Наира Зограбян в беседе с Медиамакс заявила, что РПА совершит роковую ошибку, если сегодня провалит выборы премьер-министра в парламенте.
Этой ночью руководитель фракции «Елк», кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян сообщил, что есть сведения о намерении фракции РПА провалить выборы премьер-министра.
«Это будет означать, что эта партия ставит себе большой надгробный камень. Тем не менее, я считаю, что в РПА найдутся благоразумные люди, которые не станут доводить страну до гражданских столкновений»,- отметила Наира Зограбян.
По словам депутата, Республиканская партия Армении должна проявить гражданское мужество и принять волю народа, в противном случае последствия будут непредсказуемыми.
«Десятки лет они шли вопреки воле народа, а сегодня у них есть возможность хотя бы один раз встать рядом с ним»,- резюмировала Наира Зограбян.
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