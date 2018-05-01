Президент Армении Армен Саргсян выступил с призывом

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян выступил сегодня с призывом:

«Дорогие соотечественники,



Сегодня внимание Армении, Арцаха, армян Диаспоры, а также всего мира направлено на Ереван.



В этот решающий момент призываю всех – депутатов Национального собрания, политические силы, государственную систему, различные слои нашего общества, молодежь – проявить высокую политическую ответственность и благоразумие, прибегая к любому шагу или действию, оставаться в рамках закона и Конституции, в интересах нашего государства и народа»,- говорится в призыве президента.