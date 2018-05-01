Пашинян призвал не вызывать «политическое цунами»

Ереван/Медиамакс/. Кандидат на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал сегодня элиту РПА, экс-президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна «не воспринимать толерантность народного движения как слабость».

Выступая на специальном заседании Национального собрания, Никол Пашинян заявил, что «со вчерашнего дня Серж Саргсян и Роберт Кочарян оказывают давление на депутатов всех фракций Национального собрания, угрожают им с целью сорвать голосование в пользу кандидата от народа».



«Известный тандем разработал программу возвращения к власти. Господа, вы не понимали и продолжаете не понимать сложившуюся в Армении ситуацию. С этой высокой трибуны хочу прямо предупредить: не воспринимайте толерантность движения как слабость. Опомнитесь, пока не поздно, иначе ситуация может иметь непредсказуемые и нежелательные последствия, вызвав настоящее политическое цунами»,- заявил кандидат в премьер-министры.



Он заметил, что, понимая деликатность ситуации, «мы создали все условия для достойного ухода Сержа Саргсяна и элиты РПА».



Никол Пашинян обратился к народу, заявив, что «вашу победу вновь хотят украсть, выходите на улицы и встаньте на защиту своей победы».