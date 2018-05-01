Разворотов во внешней политике не будет, заявил Пашинян

Ереван/Медиамакс/. Кандидат на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что новое правительство не будет совершать «разворотов» во внешней политике.

«В случае моего избрания на пост премьер-министра Армения продолжит оставаться членом Евразийского экономического союза и ОДКБ. Эта позиция исходит из логики всенародного движения. Армянский народ не требовал каких-либо изменений во внешнеполитической сфере, и мы обязаны считаться с этим»,- заявил Никол Пашинян на специальном заседании Национального собрания.



Он подчеркнул, что считает Россию стратегическим союзником Армении, и народное движение не создает каких-либо угроз для армяно-российских отношений.



Кандидат в премьер-министры отметил, что они уделяют особое внимание связям с Ираном и Грузией, и новый политический процесс придаст новый дух и энергию отношениям с непосредственными соседями.



По словам Никола Пашиняна, будут углубляться отношения с Европейским Союзом:



«Мы сделаем все для отмены виз ЕС для граждан Армении, планируем начать переговоры по данному вопросу в ближайшем будущем. Скорейшая ратификация и полноценная реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве исходят из наших интересов».



Никола Пашинян заявил, что есть намерение осуществить четкие новые шаги, чтобы придать импульс сотрудничеству с Соединенными Штатами в различных сферах.



Кандидат в премьер-министры отметил важность углубления отношений с Китаем.



Что касается карабахского конфликта, по мнению Никола Пашиняна, в основанном на международном праве мирном процессе урегулирования «жизненно важным являются международное признание и реализация неотъемлемого права арцахского народа самостоятельно решать свою судьбу».



«Мы верны исключительно мирному урегулированию, в основе которого должен лежать принцип равноправия и самоопределения народов. Необходимо придать новый импульс процессу международного признания Республики Арцах. Это должно стать одним из важнейших направлений деятельности армян, развеянных по всему миру»,- заявил Никол Пашинян.