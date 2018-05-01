Пашинян: Констатация победы должна стать основой диалога

Ереван /Медиамакс/. Кандидат на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил сегодня на специальном заседании Национального собрания, что «РПА в Армении больше не обладает и не будет обладать властью».

«Чем раньше мы зафиксируем эту данность, тем лучше для всех нас. Вопрос не в том, выберет ли вы меня премьер-министром или нет. Вопрос в том, способствуете ли вы решению этого политического кризиса, или он должен быть преодолен без вашего участия?»,- заявил Никол Пашинян, обращаясь к фракции РПА.



На вопрос, пойдут ли они по пути жесткой борьбы, если он не будет избран премьер-министром, Никол Пашинян ответил:



«Гражданская борьба с первых дней была ненасильственной, и я не представляю какой-либо другой сценарий развития событий. Мы отвергли и отвергаем насилие не только как действие, но и как противодействие, что означает, что мы не только не будем применять насилие, но и в случае возможного насилия по отношению к нам, не будем отвечать насилием на насилие».



Он добавил, что политическая ситуация такова, что излишне говорить о подобных сценариях, а для разрешения кризиса необходимо учитывать реальное положение вещей.



«Призываю внимательно прочитать текст отставки лидера вашей партии. Я говорил Сержу Саргсяну: «Вы неправильно оцениваете ситуацию, вы не можете быть правящей силой». Вы вчера заявляли, что есть срочные вопросы, так докажите, что думаете об Армении, а не о ваших узких партийных и личных интересах»,- заявил Никол Пашинян.



Кандидат в премьер-министры подчеркнул, что первоочередной целью его правительства станет демонстрация солидарности.



«Сегодня сразу после моего избрания на пост премьер-министра я начну процесс диалога со всеми фракциями. Я стремлюсь, чтобы мы услышали все точки зрения относительно дальнейшего разрешения сложившейся ситуации. Я уверен, что в этих позициях будет много общего. Речь о другом: победа народа должна быть зафиксирована и должна стать основой диалога».