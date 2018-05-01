РПА проголосует против Никола Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Фракция РПА, обладающая большинством в Национальном собрании, проголосует против кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра, выдвинутой фракцией «ЕЛК».

Об этом заявил руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян.



Это означает, что Никол Пашинян не сможет получить необходимое количество голосов для избрания на пост премьер-министра. Ситуация может измениться только в том случае, если некоторые члены фракции РПА проголосуют вопреки решению фракции.