РПА проголосует против Никола Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Фракция РПА, обладающая большинством в Национальном собрании, проголосует против кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра, выдвинутой фракцией «ЕЛК».
Об этом заявил руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян.
Это означает, что Никол Пашинян не сможет получить необходимое количество голосов для избрания на пост премьер-министра. Ситуация может измениться только в том случае, если некоторые члены фракции РПА проголосуют вопреки решению фракции.
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