Никол Пашинян не избран премьер-министром

Ереван /Медиамакс/. В ходе голосования в Национальном собрании Армении кандидат в премьер-министры от фракции «ЕЛК» Никол Пашинян получил 45 голосов «за».

«Против» проголосовали 56 депутатов.



Фракции АРФ «Дашнакцутюн», «ЕЛК» и «Царукян» заранее сообщили, что проголосуют в пользу Никола Пашиняна.



Фракция РПА сообщила, что проголосует против.