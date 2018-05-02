Никол Пашинян не избран премьер-министром

Ереван /Медиамакс/. В ходе голосования в Национальном собрании Армении кандидат в премьер-министры от фракции «ЕЛК» Никол Пашинян получил 45 голосов «за».
«Против» проголосовали 56 депутатов.
Фракции АРФ «Дашнакцутюн», «ЕЛК» и «Царукян» заранее сообщили, что проголосуют в пользу Никола Пашиняна.
Фракция РПА сообщила, что проголосует против.
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