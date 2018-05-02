Никол Пашинян: «не говорите о столкновениях и потрясениях»

Ереван /Медиамакс/. Депутат фракции «ЕЛК» Никол Пашинян обратился с трибуны Национального собрания к своим сторонникам и заявил, что «победа всенародного движения не может быть поставлена под сомнение».

«С этой трибуны меня обвинили в том, что я угрожаю уничтожить фракцию РПА. У меня нет такого намерения, поскольку фракция РПА посредством сегодняшних обсуждений уничтожила сама себя. Политическая сила, объявляющая войну собственному народу, не может существовать. То, что мы видим, - это не РПА, а ее призрак»,- заявил он.



Никол Пашинян еще раз исключил наличие геополитического заговора, стоящего за всенародным движением.



Он заявил, что взрывоопасной ситуации не существует и призвал не говорить о возможных столкновениях и потрясениях.



«Такого не будет. Нет силы, стоящей против народа, чтобы столкновение даже теоретически было возможным»,- отметил он.