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Никол Пашинян: «не говорите о столкновениях и потрясениях»


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Депутат фракции «ЕЛК» Никол Пашинян обратился с трибуны Национального собрания к своим сторонникам и заявил, что «победа всенародного движения не может быть поставлена под сомнение».

«С этой трибуны меня обвинили в том, что я угрожаю уничтожить фракцию  РПА. У меня нет такого намерения, поскольку фракция РПА посредством сегодняшних обсуждений уничтожила сама себя. Политическая сила, объявляющая войну собственному народу, не может существовать. То, что мы видим, - это не РПА, а ее призрак»,- заявил он.

Никол Пашинян еще раз исключил наличие геополитического заговора, стоящего за всенародным движением.

Он заявил, что взрывоопасной ситуации не существует и призвал не говорить о возможных столкновениях и потрясениях.

«Такого не будет. Нет силы, стоящей против народа, чтобы столкновение даже теоретически было возможным»,- отметил он.

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