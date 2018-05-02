Ситуация меняется каждый день, сказал Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Руководитель фракции «Елк», лидер оппозиционного движения Никол Пашинян заявил сегодня, что «всенародное движение не может не победить».

«Мы анализируем все сценарии. Тот народ, который почувствовал дух победы, не может упустить из ее рук. То, что происходит в офисах и залах заседаний, уже несущественно. Существенно то, что старой связи власть-народ в Армении больше не будет»,- отметил Никол Пашинян.



Он выразил уверенность, что демократическому будущему Армении ничто не угрожает.



Говоря об участии в вероятных внеочередных парламентских выборах, он сказал:



«Мы готовы ко всем сценариям. Политическая ситуация меняется каждый день и скоро будет меняться каждый час».