Армен Саргсян призывает продолжать консультации

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян выступил сегодня с заявлением.

«Вчера Национальное собрание не смогло избрать премьер-министра страны. Я глубоко сожалею, что политический кризис продолжается, несмотря на то, что все заявляют о его опасности для будущего страны.



