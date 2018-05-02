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Армен Саргсян призывает продолжать консультации


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян выступил сегодня с заявлением.

«Вчера Национальное собрание не смогло избрать премьер-министра страны. Я глубоко сожалею, что политический кризис продолжается, несмотря на то, что все заявляют о его опасности для будущего страны.

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Внимание всех приковано к действиям вовлеченных в процесс политических сил. Призываю в течение ближайшей недели продолжать консультации для поиска выхода из кризиса, который послужит нашим общим национальным интересам»,- говорится в сообщении.

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