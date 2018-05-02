Карен Карапетян: необходимы быстрые прикладные решения

Ереван /Медиамакс/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил сегодня с заявлением.
«Уважаемые граждане,
Исходя из сложившейся в нашей стране ситуации, а также особенностей парламентской системы правления, обращаюсь ко всем политическим силам проявить волю, решительность и гибкость, сесть за один стол. Мы все осознаем, что необходимы цивилизованные и быстрые прикладные решения для преодоления политического кризиса, каким бы сложным это ни казалось.
Премьер-министр может быть избран только в парламенте, по конституционному пути. Другого решения не существует ни теоретически, ни практически.
Уверен, что совместными усилиями наша страна преодолеет и это испытание»,- говорится в заявлении Карена Карапетяна.
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