Карен Карапетян: необходимы быстрые прикладные решения

Ереван /Медиамакс/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил сегодня с заявлением.

«Уважаемые граждане,



Исходя из сложившейся в нашей стране ситуации, а также особенностей парламентской системы правления, обращаюсь ко всем политическим силам проявить волю, решительность и гибкость, сесть за один стол. Мы все осознаем, что необходимы цивилизованные и быстрые прикладные решения для преодоления политического кризиса, каким бы сложным это ни казалось.



Премьер-министр может быть избран только в парламенте, по конституционному пути. Другого решения не существует ни теоретически, ни практически.



Уверен, что совместными усилиями наша страна преодолеет и это испытание»,- говорится в заявлении Карена Карапетяна.