741 просмотров

Армен Амирян сложил полномочия и.о. министра культуры


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Армен Амирян сложил с себя полномочия исполняющего обязанности министра культуры Армении.

Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь министерства Рузанна Хачатрян.

Армен Амирян был назначен на должность министра в сентябре 2016 года.

Ранее Армен Амирян долгие годы занимал пост директора Общественного радио.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Май 2, 2018 17:56
Армен Амирян сложил полномочия и.о. министра культуры

Общество | Май 2, 2018 17:02
Движение поездов приостановлено до прекращения блокировки железнодорожных путей

Общество | Май 2, 2018 15:23
Омбудсмен: Под угрозой оказалось право на охрану здоровья граждан
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe