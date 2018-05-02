Армен Амирян сложил полномочия и.о. министра культуры

Ереван/Медиамакс/. Армен Амирян сложил с себя полномочия исполняющего обязанности министра культуры Армении.

Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь министерства Рузанна Хачатрян.



Армен Амирян был назначен на должность министра в сентябре 2016 года.



Ранее Армен Амирян долгие годы занимал пост директора Общественного радио.