Гагик Царукян сказал, что «все будет хорошо»

Ереван/Медиамакс/. Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил сегодня, что фракция «Царукян» 8 мая, как и накануне, поддержит кандидата в премьер-министры Никола Пашиняна.
Об этом он заявил после встречи с Николом Пашиняном.
Гагик Царукян отметил, что эта договоренность достигнута без предусловий.
«Победа - за народом»,- сказал он.
«Вне зависимости от того, будет ли избран народный кандидат 8 мая или нет, все будет хорошо», - отметил Гагик Царукян.
В свою очередь, Никол Пашинян заметил: «Думаю, будет избран».
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