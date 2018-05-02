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Гагик Царукян сказал, что «все будет хорошо»


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил сегодня, что фракция «Царукян» 8 мая, как и накануне, поддержит кандидата в премьер-министры Никола Пашиняна.

Об этом он заявил после встречи с Николом Пашиняном.

Гагик Царукян отметил, что эта договоренность достигнута без предусловий.

«Победа - за народом»,- сказал он.

«Вне зависимости от того, будет ли избран народный кандидат 8 мая или нет, все будет хорошо», - отметил Гагик Царукян.

В свою очередь, Никол Пашинян заметил: «Думаю, будет избран».

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Гагик Царукян сказал, что «все будет хорошо»
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