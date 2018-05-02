Гагик Царукян сказал, что «все будет хорошо»

Ереван/Медиамакс/. Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил сегодня, что фракция «Царукян» 8 мая, как и накануне, поддержит кандидата в премьер-министры Никола Пашиняна.

Об этом он заявил после встречи с Николом Пашиняном.



Гагик Царукян отметил, что эта договоренность достигнута без предусловий.



«Победа - за народом»,- сказал он.



«Вне зависимости от того, будет ли избран народный кандидат 8 мая или нет, все будет хорошо», - отметил Гагик Царукян.



В свою очередь, Никол Пашинян заметил: «Думаю, будет избран».