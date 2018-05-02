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РПА: 8 мая в Армении будет избран премьер-министр


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил сегодня, что на следующей неделе РПА проголосует за кандидата в премьер-министры, выдвинутого 1/3 парламента.

Он отметил, что 8 мая у Армении «появится премьер-министр, избранный конституционным путем, а РПА не будет выдвигать своего кандидата».

Ваграм Багдасарян не назвал имени кандидата, повторив, что РПА проголосует в пользу кандидата, выдвинутого 1/3 Национального собрания или тремя из четырех политических сил, представленных в парламенте.

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