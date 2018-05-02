РПА: 8 мая в Армении будет избран премьер-министр

Ереван/Медиамакс/. Руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил сегодня, что на следующей неделе РПА проголосует за кандидата в премьер-министры, выдвинутого 1/3 парламента.
Он отметил, что 8 мая у Армении «появится премьер-министр, избранный конституционным путем, а РПА не будет выдвигать своего кандидата».
Ваграм Багдасарян не назвал имени кандидата, повторив, что РПА проголосует в пользу кандидата, выдвинутого 1/3 Национального собрания или тремя из четырех политических сил, представленных в парламенте.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.