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Пашинян: «Вопрос избрания премьера по сути решен»


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Руководитель оппозиционного движения Никол Пашинян заявил сегодня, что завтра они должны удостовериться, что заявление РПА о том, что 8 мая они проголосуют за кандидата в премьер-министры, выдвинутого 1/3 депутатов парламента, не подлежит изменению.

Выступая на митинге, Никол Пашинян сообщил, что во втором туре выборов премьер-министра, как и 1 мая, его поддерживают фракции «Елк», «Царукян» и «Дашнакцутюн».

«3 мая я официально буду выдвинут на пост премьер-министра»,- заявил он.

Говоря о принятом сегодня заявлении РПА, Никол Пашинян сказал, что «завтра необходимо подробнее ознакомиться с позицией РПА, предпринять конкретные меры, подготовить документы».
 
«Прозвучавшие сегодня заявления означают, что вопрос избрания кандидата от народа по сути решен», - сказал лидер движения.

«Завтра мы не проводим никаких акций ни в Ереване, ни в марзах. Мы будем работать в Национальном собрании, чтобы удостовериться, что заявления РПА гарантированы. В тоже время прошу следить за моей страницей в Facebook. Теоретически, события могут развиваться так, что может возникнуть необходимость срочно собраться. А если все пройдет нормально, отдыхаем и готовимся к выборам премьер-министра», - заявил Никол Пашинян.

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