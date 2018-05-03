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Армен Саргсян провел телефонную беседу с Федерикой Могерини


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян 2 мая в телефонной беседе с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини обсудил внутриполитическую ситуацию в Армении.

«Федерика Могерини подтвердила поддержку Евросоюза усилиям Армении по построению благополучного и демократического общества. Стороны отметили важность разрешения ситуации посредством конструктивного диалога, исключительно в рамках Конституции и законов»,-  сообщает офис президента.

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