Президент Армении: 8 мая достижения движения будут закреплены

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян выразил сегодня уверенность в том, что 8 мая будут закреплены достижения всенародного движения во имя реформ.
Об этом говорится в послании президента:
«Приветствую ответственную позицию возглавляемого Николом Пашиняном всенародного движения, Республиканской партии Армении, «Процветающей Армении», фракции «Елк» и «Дашнакцутюн», которая исходит из высших интересов Армении и нашего народа и открывает путь к национальной солидарности.
Наш народ в очередной раз доказал, что в судьбоносный момент может объединиться и принять решения во благо нации»,- говорится в послании.
Армен Саргсян подчеркнул, что каждый привнес свою лепту в достижения всенародного движения во имя реформ – «начиная политическими силами, заканчивая всеми слоями нашего народа в Армении, Арцахе и Спюрке».
«Хочу особо высоко оценить вовлеченность и решающую роль нашей светлой молодежи. Молодежи, которая своей креативной силой, целеустремленностью и терпимостью в эти решающие дни распространяла везде свет, согласие, любовь и веру.
Я горжусь нашим народом, гордыми гражданами Армении, нашим единением и солидарностью. Верю и вижу, что мы уже начали строить новую Армению, которая будет притягивать к себе всех сыновей нашего народа, соберет в себе и будет использовать их талант, предпринимательство и энергию»,- заявил президент.
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