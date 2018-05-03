Президент Армении: 8 мая достижения движения будут закреплены

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян выразил сегодня уверенность в том, что 8 мая будут закреплены достижения всенародного движения во имя реформ.

Об этом говорится в послании президента:



«Приветствую ответственную позицию возглавляемого Николом Пашиняном всенародного движения, Республиканской партии Армении, «Процветающей Армении», фракции «Елк» и «Дашнакцутюн», которая исходит из высших интересов Армении и нашего народа и открывает путь к национальной солидарности.



Наш народ в очередной раз доказал, что в судьбоносный момент может объединиться и принять решения во благо нации»,- говорится в послании.



Армен Саргсян подчеркнул, что каждый привнес свою лепту в достижения всенародного движения во имя реформ – «начиная политическими силами, заканчивая всеми слоями нашего народа в Армении, Арцахе и Спюрке».



«Хочу особо высоко оценить вовлеченность и решающую роль нашей светлой молодежи. Молодежи, которая своей креативной силой, целеустремленностью и терпимостью в эти решающие дни распространяла везде свет, согласие, любовь и веру.



