Ереван /Медиамакс/. РПА подтвердила, что поддержит кандидата от народа на выборах премьер-министра Армении 8 мая.

Об этом заявил лидер движения «Мой шаг», руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян. Он отметил, что руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян подтвердил, что партия поддержит избрание кандидата от народа.



Пашинян сообщил, что уже собрано необходимое количество подписей для выдвижения его кандидатуры на пост премьер-министра.



«Мое выдвижение можно считать свершившимся фактом. Надеюсь, что 8 мая вы вновь с 11:00 часов соберетесь на Площади Республики и будете следить за выборами, после чего мы встретимся на площади»,- сказал он.



Никол Пашинян призвал своих сторонников «оставаться на связи», чтобы «реагировать в случае изменения политической ситуации».