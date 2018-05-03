Пашинян призвал исключить все проявления ненависти

Ереван /Медиамакс/. Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян в сегодняшнем видеообращении к своим сторонникам призвал исключить любые проявления ненависти.
«Наша революция была названа вами «революцией любви и терпимости», и я надеюсь, что мы, вне зависимости от напряженности политической ситуации, сохраним этот принцип. Наша цель - установление национального единства и солидарности, мы должны исключить пропаганду насилия»,- отметил он.
«В Армении перевернута страница атмосферы ненависти, и я призываю всех не предпринимать каких-либо действий, которые могут поставить под сомнение это утверждение. В наших действиях нет места не только физическому, но и моральному и психологическому насилию», - отметил Никол Пашинян.
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