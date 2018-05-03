Никол Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра

Ереван /Медиамакс/. Никол Пашинян выдвинут в Национальном собрании по кандидатом на пост премьер-министра.
Кандидатура выдвинута более чем одной третьей от общего числа депутатов.
Первый тур выборов премьер-министра состоялся 1 мая, и единственный кандидат Никол Пашинян не был избран.
Вопрос выборов премьер-министра будет снова обсуждаться 8 мая.
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