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Никол Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Никол Пашинян выдвинут в Национальном собрании по кандидатом на пост премьер-министра.

Кандидатура выдвинута более чем одной третьей от общего числа депутатов.
 

РПА подтвердила, что поддержит кандидата от народа


Первый тур выборов премьер-министра состоялся 1 мая, и единственный кандидат Никол Пашинян не был избран.

Вопрос выборов премьер-министра будет снова обсуждаться 8 мая.

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