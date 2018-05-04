Теван Погосян назначен советником президента Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян подписал сегодня указ о назначении Тевана Погосяна советником президента на общественных началах.
Теван Погосян - исполнительный директор Международного центра человеческого развития.
В 2012-2017 гг. был депутатом Национального собрания.
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