Президент Армении ожидает мудрости от парламентских сил

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян выразил сегодня надежду, что при принятии решений 8 мая представленные в Национальном собрании силы проявят максимальную мудрость и дальновидность и будут руководствоваться благосостоянием общества и общенациональными интересами.

Об этом говорится в послании президента, сделанном накануне предстоящего 5 мая второму туру выборов премьер-министра Армении в Национальном собрании.



«Это переломный и ответственный момент для будущего Армении. Все мы, в первую очередь ответственные политические лица, а также весь народ в Армении, Арцахе и Диаспоре, должны оценивать ситуацию и совершать шаги с этим осознанием», - отметил президент.



Армен Саргсян выразил уверенность, что все вопросы можно решить в духе национального согласия.