Президент Армении ожидает мудрости от парламентских сил

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян выразил сегодня надежду, что при принятии решений 8 мая представленные в Национальном собрании силы проявят максимальную мудрость и дальновидность и будут руководствоваться благосостоянием общества и общенациональными интересами.
Об этом говорится в послании президента, сделанном накануне предстоящего 5 мая второму туру выборов премьер-министра Армении в Национальном собрании.
«Это переломный и ответственный момент для будущего Армении. Все мы, в первую очередь ответственные политические лица, а также весь народ в Армении, Арцахе и Диаспоре, должны оценивать ситуацию и совершать шаги с этим осознанием», - отметил президент.
Армен Саргсян выразил уверенность, что все вопросы можно решить в духе национального согласия.
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