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Армен Саргсян заявил о готовности работать с Николом Пашиняном


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян заявил о готовности работать с Николом Пашиняном.

«Если он станет премьер-министром, я буду с ним работать. Наши встречи последние были очень конструктивными.

Он молодой талантливый человек, который чувствует и талантливо управляет эмоциями и мыслями. Это одно качество. Каким он будет премьер-министром, время покажет.

Моя роль будет в том, чтобы, учитывая мой жизненный опыт  и мои принципы, если он этого захочет, давать ему советы. И показывать, что для меня приоритетом будет закон, законность и Конституция», - сказал президент в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

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