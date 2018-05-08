Варданян и Афеян «готовы поддержать родную страну в ее мирном и справедливом развитии»

Ереван/Медиамакс/. Члены Совета попечителей фонда IDeA Рубен Варданян и Нубар Афеян выступили сегодня с завлением.

В заявлении говорится:

«Мы поздравляем Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Республики Армения и разделяем продемонстрированную армянским народом решимость в течение всего процесса, кульминацией которого стало это голосование.

Сегодня мы, как и многие армяне, живущие в Армении и за ее пределами, готовы поддержать родную страну в ее мирном и справедливом развитии. Этот новый поворотный момент дает нам возможность объединить знания, навыки и стремления армян всего мира, способных внести свой вклад в ускорение роста и благосостояния Армении и Арцаха.

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Именно с этим намерением 17 лет назад мы начали инициативу «Армения-2020», целью которой было использовать накопленный глобальный опыт и разработать сценарии яркого будущего Армении. С тех пор мы реализовали немало проектов социально-экономического развития (Фонд национальной конкурентоспособности, фонд IDeA, проект «Ворота Татева», колледж UWC Dilijan, Гуманитарная инициатива «Аврора», Научно-технологический фонд Армении (FAST)), которые помогают нам лучше понять - как вернуть Армении ее было величие и превзойти его.

С первого дня главными судьями и адресатами наших усилий были самые юные граждане Армении. В течение двух минувших недель мы могли лично увидеть энергию, надежды и устремления вчерашних детей - студентов и молодых специалистов.

Сегодня у молодой Республики Армения есть новое руководство, которому народ доверил строительство здоровой и процветающей страны, уважающей ценности гуманизма, приверженной свободе и справедливости, готовой гарантировать равные возможности

для всех.

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2020 год наступит совсем скоро. И пусть реализовать все цели по созданию идеальной Армении нельзя всего за два года, можно использовать существующие исследования и ресурсы для процесса планирования и ускорения прогресса. Сферы, которые мы выделили в 2003 году – образование, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, информационные технологии, финансы – остаются критически важными для будущего Армении. В условиях зарождающейся атмосферы верховенства закона и обеспечения равных возможностей, эти сферы станут основными направлениями для большего вовлечения Диаспоры и мирового сообщества, способствуя росту и укреплению Армении и Арцаха.

Подтверждаем свою твердую приверженность созданию лучшего будущего для всех армян и готовы поддерживать президента и премьер-министра Армении для достижения наших общих целей».