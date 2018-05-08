Пашинян: Выборы фальсифицироваться более не будут

Ереван /Медиамакс/. Руководитель фракции «Елк», кандидат в премьер-министры Никол Пашинян заявил сегодня, что в Армении больше никогда не будут фальсифицироваться итоги выборов.

Об этом он заявил в своем выступлении на специальном заседании Национального собрания.



Никол Пашинян подчеркнул, что в Армении «больше никогда не будут раздаваться избирательные взятки», а «власть перестанет быть средством заработка».



Кандидат в премьер-министры подтвердил, что в Армении не будут осуществляться «вендетты», поскольку «страница политических и экономических преследований перевернута».



Никол Пашинян заявил, что в Армении должна также произойти «экономическая революция».



Он отметил, что за последние недели движение получает десятки обращений от представителей Диаспоры, которые заявляют о готовности развернуть деятельность в Армении и делать инвестиции на родине.