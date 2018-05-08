Песков назвал слова Леонтьева об Армении «неудачными»

Ереван/Медиамакс/. В Кремле считают высказывания тележурналиста Михаила Леонтьева об Армении «неудачными» и считают, что на них не стоит обращать внимания.
Как сообщает ТАСС, исполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков заявил:
«Эти высказывания не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы в отношении Армении. И так же они не могут иметь ничего общего с теми теплыми чувствами дружбы и братства, которые исторически есть у россиян к армянскому народу».
На прошлой неделе Михаил Леонтьев, занимающий пост вице-президента и пресс-секретаря компании «Роснефть», позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Армении и армянского народа в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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