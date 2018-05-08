Президент и новоизбранный премьер Армении провели встречу

Ереван/Медиамакс/. В резиденции президента Армении сегодня прошла первая встреча президента Армена Саргсяна и новоизбранного премьер-министра Никола Пашиняна.

Политика | 2018-05-08 13:35:45 Никол Пашинян избран премьер-министром Армении

«Хочу пожелать, чтобы Вы как можно быстрее сформировали правительство и приступили к решению всех тех задач, которые стоят перед нашим государством, правительством, народом и Республикой Армения. Мои наилучшие пожелания и успехов Вам»,- заявил Армен Саргсян.

Ранее сегодня Армен Саргсян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром Армении.