Президент и новоизбранный премьер Армении провели встречу

Ереван/Медиамакс/. В резиденции президента Армении сегодня прошла первая встреча президента Армена Саргсяна и новоизбранного премьер-министра Никола Пашиняна.
«Хочу пожелать, чтобы Вы как можно быстрее сформировали правительство и приступили к решению всех тех задач, которые стоят перед нашим государством, правительством, народом и Республикой Армения. Мои наилучшие пожелания и успехов Вам»,- заявил Армен Саргсян.
Ранее сегодня Армен Саргсян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром Армении.
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