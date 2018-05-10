Премьер предложил освободить с должностей руководителей полиции и СНБ

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал адресованное президенту Армении предложение об освобождении с должностей начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна.

Об этом Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook.



Отметим, что 8 мая, после вступления в должность премьер-министра, Никол Пашинян встретился с Георгией Кутояном. С Владимиром Гаспаряном он не встречался.