Эдуард Агаджанян возглавил аппарат премьер-министра Армении

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал сегодня распоряжение о назначении Эдуарда Агаджаняна руководителем аппарата премьер-министра.

Эдуард Агаджанян родился 29 августа 1988 года в Ереване.



В 2005г. окончил частную гимназию «Купалян».



В 2012г. получил степень бакалавра в Международном университете Монако (факультет бизнес-администрирования).



В 2016 году получил степень магистра в Международном университете Монако (факультет управления финансовыми активами).



В 2014-2017гг. занимался частным предпринимательством в сфере организации общественного питания.



Член партии «Гражданский договор».