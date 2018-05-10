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Эдуард Агаджанян возглавил аппарат премьер-министра Армении


Эдуард Агаджанян
Эдуард Агаджанян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал сегодня распоряжение о назначении Эдуарда Агаджаняна руководителем аппарата премьер-министра.

Эдуард Агаджанян родился 29 августа 1988 года в Ереване.

В 2005г. окончил частную гимназию «Купалян».

В 2012г. получил степень бакалавра в Международном университете Монако (факультет бизнес-администрирования).

В 2016 году получил степень магистра в Международном университете Монако (факультет управления финансовыми активами).

В 2014-2017гг. занимался частным предпринимательством в сфере организации общественного питания.

Член партии «Гражданский договор».

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