Эдуард Агаджанян возглавил аппарат премьер-министра Армении

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал сегодня распоряжение о назначении Эдуарда Агаджаняна руководителем аппарата премьер-министра.
Эдуард Агаджанян родился 29 августа 1988 года в Ереване.
В 2005г. окончил частную гимназию «Купалян».
В 2012г. получил степень бакалавра в Международном университете Монако (факультет бизнес-администрирования).
В 2016 году получил степень магистра в Международном университете Монако (факультет управления финансовыми активами).
В 2014-2017гг. занимался частным предпринимательством в сфере организации общественного питания.
Член партии «Гражданский договор».
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