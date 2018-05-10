Владимир Гаспарян и Георгий Кутоян освобождены с должностей

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян подписал сегодня указы об освобождении Георгия Кутояна с должности директора Службы национальной безопасности и Владимира Гаспаряна - с должности начальника Полиции.
В обоих случаях основой для указов послужили предложения премьер-министра Никола Пашиняна.
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