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Владимир Гаспарян и Георгий Кутоян освобождены с должностей



Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян подписал сегодня указы об освобождении Георгия Кутояна с должности директора Службы национальной безопасности и Владимира Гаспаряна - с должности начальника Полиции.

В обоих случаях основой для указов послужили предложения премьер-министра Никола Пашиняна.

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