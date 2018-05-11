Премьеры Армении и Грузии встретятся в ближайшем будущем

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел сегодня телефонную беседу с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили.
Пресс-служба премьер-министра Армении сообщает, что в ходе беседы, состоявшейся по инициативе армянской стороны, собеседники высоко оценили тесные добрососедские отношения и положительную динамику их развития.
Главы правительств выразили обоюдную готовность углубить взаимовыгодную деятельность в самых разных сферах, для чего имеются все предпосылки.
В ходе беседы Никол Пашинян и Гиоргий Квирикашвили договорились встретиться в ближайшем будущем.
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