Премьеры Армении и Грузии встретятся в ближайшем будущем

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел сегодня телефонную беседу с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили.

Пресс-служба премьер-министра Армении сообщает, что в ходе беседы, состоявшейся по инициативе армянской стороны, собеседники высоко оценили тесные добрососедские отношения и положительную динамику их развития.



Главы правительств выразили обоюдную готовность углубить взаимовыгодную деятельность в самых разных сферах, для чего имеются все предпосылки.



В ходе беседы Никол Пашинян и Гиоргий Квирикашвили договорились встретиться в ближайшем будущем.