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Премьеры Армении и Грузии встретятся в ближайшем будущем


Гиоргий Квирикашвили и Никол Пашинян
Гиоргий Квирикашвили и Никол Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел сегодня телефонную беседу с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили.

Пресс-служба премьер-министра Армении сообщает, что в ходе беседы, состоявшейся по инициативе армянской стороны, собеседники высоко оценили тесные добрососедские отношения и положительную динамику их развития.

Главы правительств выразили обоюдную готовность углубить взаимовыгодную деятельность в самых разных сферах, для чего имеются все предпосылки.

В ходе беседы Никол Пашинян и Гиоргий Квирикашвили договорились встретиться в ближайшем будущем.

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