Наша цель – это великая репатриация, заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Церкви Святого Саргиса в Адлере, что «наша цель – великая репатриация и сосредоточение человеческого, финансового, экономического, духовного, научного потенциала армян в Армении».

«Приветствую всех в городе Сочи братской России и хочу сказать, что горжусь вами. В ходе всего политического процесса я чувствовал дух, поддержку каждого из вас, и эта победа является победой каждого из вас, отныне армянский народ будет победителем, в конце концов, армянский народ вернется на свою родину»,- вечером 13 мая заявил Никол Пашинян.



Он призвал армянских и российских бизнесменов России приехать в Армению и осуществить инвестиции, создать рабочие места.



