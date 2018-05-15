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Наша цель – это великая репатриация, заявил Пашинян


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Церкви Святого Саргиса в Адлере, что «наша цель – великая репатриация и сосредоточение человеческого, финансового, экономического, духовного, научного потенциала армян в Армении».

«Приветствую всех в городе Сочи братской России и хочу сказать, что горжусь вами. В ходе всего политического процесса я чувствовал дух, поддержку каждого из вас, и эта победа является победой каждого из вас, отныне армянский народ будет победителем, в конце концов, армянский народ вернется на свою родину»,- вечером 13 мая заявил Никол Пашинян.

Он призвал армянских и российских бизнесменов России приехать в Армению и осуществить инвестиции, создать рабочие места.

Пашинян: в армяно-российских отношениях все изменится к лучшему


«Сейчас мы уже живем в новой Армении, в которой каждая инвестиция защищена и ни одна инвестиция не будет под угрозой. Сегодня авторитет нашей страны и армянского народа высок как никогда, и созданы все условия, чтобы мы жили счастливо на нашей родине»,- отметил Никол Пашинян.

Говоря об армяно-российских отношениях, премьер-министр подчеркнул, что «они будут более крепкими, союзническими и братскими».

Сегодня в Сочи в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, планируется встреча Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

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