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Пашинян: «В Ереване никто не ставит под вопрос армяно-российские связи»


Фото: Tigran Mehrabyan


Ереван/Медиамакс/. В Сочи стартовала встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Владимир Путин поздравил Пашиняна в связи с избранием премьер-министром и отметил, что «Армения – самый близкий союзник и партнер России в регионе». 

«Это касается как экономического сотрудничества, так и вопросов безопасности»,- заявил Владимир Путин. 

 

Говоря об экономических связях, президент России отметил, что товарооборот между двумя странами постоянно растет. 

 

«Это очень хорошая динамика, и я надеюсь, что нам удастся не только сохранить, но и преумножить этот темп. Желаю Вам успехов на посту руководителя правительства. Надеюсь, что наши отношения будут развиваться теми же темпами»,- заявил Владимир Путин. 

 

Никол Пашинян отметил, что руководство и народ Армении очень высоко ценят сбалансированную политику России в ходе внутриполитического кризиса в Армении. 

 

«В армяно-российских отношениях есть вопросы, которые должны обсуждаться, и вопросы, которые не нуждаются в обсуждении. В частности, не нуждается в обсуждении армяно-российское стратегическое союзническое сотрудничество. Никто в Армении не ставил и не будет ставить под вопрос братские армяно-российские отношения. Мы настроены придать новый импульс нашим отношениям как в политической, так и в торогово-экономической сфере»,- заявил премьер-министр Армении. 

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