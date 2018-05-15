Премьер-министр представил министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил сегодня аппарату министерства иностранных дел нового министра Зограба Мнацаканяна.

«Мотивация предложить господину Мнацаканяну должность министра была следующей: обеспечить плавность политических изменений для министерства иностранных дел и дипломатического корпуса. Считаю, что в ближайшее время мы должны проводить серьезную работу, поскольку в повестке внешней политики Армении есть серьезнейшие вопросы, которые имеют жизненно важное значение для страны. От нашей позиции по данным вопросам зависит естественное развитие, безопасность и международный авторитет Армении»,- отметил Никол Пашинян.



Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время международный авторитет Армении находится на достаточно высоком уровне, и есть хорошая возможность превратить его во внешнеполитические достижения.



Зограб Мнацаканян поблагодарил премьер-министра за доверие.



«Я осознаю весь объем вызовов, но вместе с большой командной чувствую себя уверенным и сильным. Основываясь на нашем огромном потенциале, уверен, что вместе мы продолжим продвижение повестки Армении»,- отметил новый министр иностранных дел.