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Тер-Петросян: Самодеятельные акции мешают Пашиняну


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян сегодня снова прокомментировал ситуацию в стране.

«Самый важный испытательный срок для любой революции – это период непосредственно после ее победы. В этот период воодушевленные победой активисты начинают заниматься самодеятельностью и пытаются теми же революционными методами решить ряд проблем, накопленных за годы. Сегодня мы становимся очевидцами именно такого явления»,- пишет Левон Тер-Петросян в статье «Опасная ситуация, угрожающая государственности»

Он отметил, что «Пашинян является сегодня премьер-министром Армении, главой государства, важнейшая обязанность которого заключается в обеспечении естественной деятельности государственных органов».

«Следовательно, даже с искренними стремлениями эти самодеятельные митинги и тем более захваты зданий и случаи блокирования улиц, в конечном счете, хоть и не умышленно, но направлены именно против Пашиняна. Не исключено, однако, что  кроме искренних и самопроизвольных протестов, инициированных активистами движения, некоторые акции провоцируются прежним режимом, который, хоть и отступил, но вовсе не хочет капитулировать»,- выразил мнение Тер-Петросян.

Тер-Петросян предупредил о «сложной ситуации»


Первый президент выразил уверенность, что через несколько дней республиканцы утвердят программу правительства, «переложив всю ответственность за управление страной на Пашиняна и воздержавшись от невыгодных на данный момент внеочередных выборов».

«После этого они, продолжая руководствоваться своими узкими интересами, попытаются такими методами и провалом представленных правительством законодательных инициатив, открытым саботажем постепенно снизить авторитет новых властей и создать в стране состояние неуправляемости и хаоса»,- написал Левон Тер-Петросян.

«Нынешнее всенародное движение одержало великую историческую победу, свергло 20-летнюю тиранию в Армении. Этим Пашинян уже занял достойное место в истории. Станет величайшим разочарованием для народа, если не удастся с честью преодолеть этот опасный период, чтобы занять более достойное место в истории»,- заявил первый президент Армении.

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