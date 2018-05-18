Левон Тер-Петросян встретился с Владимиром Казимировым

Ереван /Медиамакс/. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился с бывшим представителем президента России на переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Владимиром Казимировым по просьбе последнего.
В офисе АНК сообщают, что на состоявшейся 16 мая в Ереване встрече «обсуждались вопросы, касающиеся урегулирования нагорно-карабахского конфликта и связанных с ним других вопросов региональной политики».
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