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Левон Тер-Петросян встретился с Владимиром Казимировым


Владимир Казимиров
Владимир Казимиров

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился с бывшим представителем президента России на переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Владимиром Казимировым по просьбе последнего.

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В офисе АНК сообщают, что на состоявшейся 16 мая в Ереване встрече «обсуждались вопросы, касающиеся урегулирования нагорно-карабахского конфликта и связанных с ним других вопросов региональной политики».

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