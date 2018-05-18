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Премьер представил нового секретаря Совета безопасности


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил сегодня руководящему составу Совета безопасности нового секретаря Армена Григоряна.

«Аппарат Совета безопасности должен быть тем мозговым центром, которые дает импульсы касательно направлений оборонной политики»,- заявил Никол Пашинян.

Глава правительства выразил надежду, что во главе с Арменом Григоряном Совет безопасности будет выполнять свою функцию полноценно и эффективно.

«Уверен, что процесс разработки политики безопасности выйдет на новый уровень, и команда сможет выполнить поставленные перед ней задачи, повысить уровень безопасности Армении, предлагая решения на имеющиеся вызовы и проблемы»,- заявил Армен Григорян.

Премьер-министр поручил подготовить заседание Совета безопасности для обсуждения политики в оборонной сфере.

«Сфера безопасности, естественное развитие Вооруженных сил является приоритетом для нас, и мы должны сделать все для обеспечения естественного развития ВС и точной оценки имеющихся вызовов, а также иметь эффективные средства для реагирования на них»,- отметил Никол Пашинян.

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