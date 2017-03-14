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Турция продала Азербайджану систему борьбы с беспилотниками


Фото: Harparge.com


Ереван /Медиамакс/. Турецкая компания Harp Arge продала Азербайджану систему вооружения Drone Killer для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщает Trend, данная сделка стала первым опытом Harp Arge по экспорту своих систем в Азербайджан.

Система Drone Killer использует высокоскоростные электромагнитные помехи, чтобы нарушить связь между беспилотным аппаратом и центром управления, а также дезориентирует систему GPS.

В сообщении компании говорится, что система вооружения была успешно протестирована в азербайджанских силовых структурах.

Эту систему оружия используют Вооруженные силы, Национальная разведывательная служба (MIT), другие силовые структуры Турции.

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