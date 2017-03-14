Турция продала Азербайджану систему борьбы с беспилотниками

Ереван /Медиамакс/. Турецкая компания Harp Arge продала Азербайджану систему вооружения Drone Killer для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Как сообщает Trend, данная сделка стала первым опытом Harp Arge по экспорту своих систем в Азербайджан.
Система Drone Killer использует высокоскоростные электромагнитные помехи, чтобы нарушить связь между беспилотным аппаратом и центром управления, а также дезориентирует систему GPS.
В сообщении компании говорится, что система вооружения была успешно протестирована в азербайджанских силовых структурах.
Эту систему оружия используют Вооруженные силы, Национальная разведывательная служба (MIT), другие силовые структуры Турции.
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