Армения помогает в тушении лесного пожара в Грузии

Ереван/Медиамакс/. Армения помогает в тушении пожара, разгоревшегося на территории национального заповедника Харагаули в Боржоми (Грузия).

В министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщают, что по указанию президента и премьер-министра Армении министерство организовало помощь грузинским коллегам.



22 августа в 16:30 в Грузию выдвинулась колонна Службы спасения МЧС Армении: 8 экипажей пожарных-спасателей и 1 спасательная машина, 1 машина Центра медицинской помощи при бедствиях и передвижной пункт управления, который будет служить на месте в качестве штаба по координации оперативных действий.