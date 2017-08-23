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Армения помогает в тушении лесного пожара в Грузии


Фото: The New York Times (архив)


Ереван/Медиамакс/. Армения помогает в тушении пожара, разгоревшегося на территории национального заповедника Харагаули в Боржоми (Грузия).

В министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщают, что по указанию президента и премьер-министра Армении министерство организовало помощь грузинским коллегам.

22 августа в 16:30 в Грузию выдвинулась колонна Службы спасения МЧС Армении: 8 экипажей пожарных-спасателей и 1 спасательная машина, 1 машина Центра медицинской помощи при бедствиях и передвижной пункт управления, который будет служить на месте в качестве штаба по координации оперативных действий.

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