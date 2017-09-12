857 просмотров

Контракт на поставку Турции комплексов С-400 подписан и готовится к выполнению


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявил, что контракт на поставку Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 «подписан и готовится к выполнению».

«С-400 - это одна из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, поэтому здесь есть много нюансов. Могу гарантировать, что все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют нашим стратегическим интересам. В этой связи нам вполне понятна реакция некоторых западных стран, которые пытаются оказать давление на Турцию», - заявил Владимир Кожин в интервью ТАСС.

Он также отметил, что в очереди за приобретением систем С-400 стоят страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и «некоторые государства-члены ОДКБ».

«Заявок большое количество, ряд стран проявляет предметный интерес к этой системе. Но надо понимать, что это очень дорогостоящая техника, поэтому не все могут себе позволить ее покупку», - заявил помощник президента России.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Сентябрь 12, 2017 16:57
Президент и министр юстиции обсудили предложения ОБСЕ/БДИПЧ

Общество | Сентябрь 12, 2017 16:23
Франко-немецкая премия будет поощрять борьбу c дискриминацией

Общество | Сентябрь 12, 2017 13:27
509 кандидатов выдвинуты на премию «Аврора»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017