Контракт на поставку Турции комплексов С-400 подписан и готовится к выполнению

Ереван /Медиамакс/. Помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявил, что контракт на поставку Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 «подписан и готовится к выполнению».

«С-400 - это одна из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, поэтому здесь есть много нюансов. Могу гарантировать, что все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют нашим стратегическим интересам. В этой связи нам вполне понятна реакция некоторых западных стран, которые пытаются оказать давление на Турцию», - заявил Владимир Кожин в интервью ТАСС.



Он также отметил, что в очереди за приобретением систем С-400 стоят страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и «некоторые государства-члены ОДКБ».



«Заявок большое количество, ряд стран проявляет предметный интерес к этой системе. Но надо понимать, что это очень дорогостоящая техника, поэтому не все могут себе позволить ее покупку», - заявил помощник президента России.