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Министр обороны Грузии в этом году посетит Ереван


Министр обороны Грузии Леван Изория
Министр обороны Грузии Леван Изория

Фото: правительство Грузии

Рубен Садоян и Леван Изория
Рубен Садоян и Леван Изория

Фото: правительство Грузии

Посол Армении в Грузии Рубен Садоян
Посол Армении в Грузии Рубен Садоян

Фото: правительство Грузии

Фото: правительство Грузии

Фото: правительство Грузии


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Грузии Леван Изория сообщил сегодня, что в этом году запланирован его официальный визит в Ереван.

Об этом министр отметил на встрече с послом Армении в Грузии Рубеном Садояном.

Согласно сообщению МИД, стороны обменялись мнениями о ходе мероприятий, предусмотренных программой военного сотрудничества между Арменией и Грузией, и о дальнейших перспективных направлениях сотрудничества, подчеркнув важность взаимодействия в области военного образования и военной медицины.

Леван Изория выразил удовлетворение в связи с уровнем двустороннего военного сотрудничества.

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