Министр обороны Грузии в этом году посетит Ереван

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Грузии Леван Изория сообщил сегодня, что в этом году запланирован его официальный визит в Ереван.
Об этом министр отметил на встрече с послом Армении в Грузии Рубеном Садояном.
Согласно сообщению МИД, стороны обменялись мнениями о ходе мероприятий, предусмотренных программой военного сотрудничества между Арменией и Грузией, и о дальнейших перспективных направлениях сотрудничества, подчеркнув важность взаимодействия в области военного образования и военной медицины.
Леван Изория выразил удовлетворение в связи с уровнем двустороннего военного сотрудничества.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.