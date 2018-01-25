Министр обороны Грузии в этом году посетит Ереван

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Грузии Леван Изория сообщил сегодня, что в этом году запланирован его официальный визит в Ереван.

Об этом министр отметил на встрече с послом Армении в Грузии Рубеном Садояном.



Согласно сообщению МИД, стороны обменялись мнениями о ходе мероприятий, предусмотренных программой военного сотрудничества между Арменией и Грузией, и о дальнейших перспективных направлениях сотрудничества, подчеркнув важность взаимодействия в области военного образования и военной медицины.



Леван Изория выразил удовлетворение в связи с уровнем двустороннего военного сотрудничества.