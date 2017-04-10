В Ереване проведена первая пересадка стволовых клеток

Ереван/Медиамакс/. В Гематологическом центре им. профессора Р. Еоляна сегодня была проведена первая операция по пересадке стволовых клеток.
В Министерстве здравоохранения Армении отметили, что пересадку выполнили глава отделения трансплантологии университетской клиники Эппендорф в Гамбурге Николаус Крегер и команда трансплантологии Гематологического центра.
Директор Гематологического центра Смбат Дагбашян сообщил, что первой пациенткой стала 50-летняя жительница Арцаха, страдающая миеломой, продлить жизнь которой можно было только путем трансплантации стволовых клеток.
«Ереван уже отмечен на трансплантационной карте мира, и у нас есть все возможности, чтобы лечить также людей из других стран», - сказал Смбат Дагбашян.
«Я поздравляю армянских партнеров с внедрением в этой клинике новейшего метода лечения злокачественных заболеваний крови. Первый шаг уже сделан. В будущем могут возникать сложности, но мы продолжим сотрудничество и будем контролировать весь процесс благодаря дистанционному лечению», - отметил Николаус Крегер.
По официальным данным, в Армении ежегодно в пересадке стволовых клеток нуждаются около 60 человек.
Пересадка костного мозга/столовых клеток назначается при ряде гематологических заболеваний (острый лейкоз, лимфома, некоторые виды малокровия и так далее).
Пересадка проводится в несколько этапов. Процесс может длиться до 1 месяца.
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