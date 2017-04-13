Научный туризм: новые перспективы для Армении

Заложен первый камень в фундамент научного туризма в Армении. Активизировавшаяся за последний год инициатива успела дать первые результаты. Вместе с автором инициативы, сопредседателем Армянской астрономической компании Арегом Микаеляном Медиамакс попытался подвести итоги проведенной работы и раскрыть возможности научного туризма в Армении. Кстати, 12 апреля Арег Микаелян был избран директором Бюраканской обсерватории. Фото: Армянская астрономическая компания
Туристические возможности научных учреждений
Хотя Армения и обладает большим научным потенциалом, в частности, уникальными научными организациями (Бюраканская обсерватория, Национальная лаборатория им. Алиханяна – Ереванский институт физики), не все они могут предложить выставочные материалы, особенно с точки зрения туризма. С некоторыми нужно поработать, чтобы привести оборудование и материалы в надлежащий вид. А часть учреждений проводят теоретические исследования, и, казалось бы, им нечего выставлять. Но я считаю, что даже в таких случаях можно готовить компьютерные презентации и в привлекательной форме рассказывать гостям о чудесах науки (даже такой «абстрактной», как математика).
Карта научного туризма
Мы изучили карту «научного туризма» Армении, посетили множество древних памятников, связанных с наукой, научные музеи, учреждения.
Мне пока неизвестны случаи, чтобы пакеты научного туризма включались в предложения туроператоров, но мы для этого создали немало предпосылок. На сайте «Бюраканская обсерватория как центр научного туризма» уже есть конкретные турпакеты, которые могут использовать как туристические агентства, так и отдельные туроператоры и гиды.
Фото: Армянская астрономическая компания
Фото: Медиамакс
Cобрана и систематизирована информация обо всех центрах: древние памятники (Зорац Карер, наскальные рисунки, Двин), средневековые научные центры (Гладзор, Татев, Санаин), заповедники (Эребуни, Гошаванк), музеи наук (Музей науки и техники, музей Космоса, Геологический музей, дом-музей Виктора Амбарцумяна), научные учреждения (Бюраканская обсерватория, институты НАН Армении, CANDLE). Составлена карта: поскольку большинство объектов сконцентрированы в столице, на одной стороне, представлена Армения целиком, а на другой – только Ереван.
Фото: Армянская астрономическая компания
В Армянском институте туризма открылась кафедра научного туризма, в функции которой входит проведение соответствующие курсов, курсовые и выпускные работы, студенческая практика, развитие программ научного туризма с турагентствами, разработка основ научного туризма.
Пример Бюраканской обсерватории
Детальное предложение разработано для Бюраканской обсерватории. Пакет включает следующие элементы: краткосрочные дневные и ночные посещения, в ходе которых можно будет посмотреть на звезды через крупнейший телескоп (2,6 м), а в ночные часы будут доступны также малые телескопы. В экскурсии средней длительности будет входить также дополнительная лекция по астрономии или просмотр фильма и обед. Длительные визиты будут включать в себя ночевку (одна или более ночей), а также дополнительные экскурсии в обсерваторию и окрестности Бюракана.
Фото: Медиамакс
База данных мест научного туризма
В результате многочисленных поездок и исследований создана довольно большая база данных, которая легла в основу как карты, так и сайта. Здесь есть информация о научном туризме вообще и об армянской науке – исторической и современной, представлены туристические центры научного характера, наши мероприятия и т. д. Кроме того, существует страничка научного туризма в Фейсбуке, где активно распространяется информация, проходят обсуждения.
Фото: Mergelyan Club
Мы планируем создать турпакет «Армения – страна науки», который может публиковаться в виде компакт-дисков, телепередач и книг.
Школьники – важная аудитория
Важным направлением научного туризма мы считаем школьные экскурсии. Было бы хорошо, если бы министерство образования и науки Армении рассматривало это как часть учебной программы. В таком случае школьники более реалистично оценивали бы вариант научной деятельности в будущем, поскольку собственными глазами видели бы ученых, их работу, научное оборудование, опыты.
Мари Тарьян
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.