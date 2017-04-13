Научный туризм: новые перспективы для Армении

Заложен первый камень в фундамент научного туризма в Армении. Активизировавшаяся за последний год инициатива успела дать первые результаты. Вместе с автором инициативы, сопредседателем Армянской астрономической компании Арегом Микаеляном Медиамакс попытался подвести итоги проведенной работы и раскрыть возможности научного туризма в Армении. Кстати, 12 апреля Арег Микаелян был избран директором Бюраканской обсерватории.



Туристические возможности научных учреждений



Хотя Армения и обладает большим научным потенциалом, в частности, уникальными научными организациями (Бюраканская обсерватория, Национальная лаборатория им. Алиханяна – Ереванский институт физики), не все они могут предложить выставочные материалы, особенно с точки зрения туризма. С некоторыми нужно поработать, чтобы привести оборудование и материалы в надлежащий вид. А часть учреждений проводят теоретические исследования, и, казалось бы, им нечего выставлять. Но я считаю, что даже в таких случаях можно готовить компьютерные презентации и в привлекательной форме рассказывать гостям о чудесах науки (даже такой «абстрактной», как математика).



Карта научного туризма



Мы изучили карту «научного туризма» Армении, посетили множество древних памятников, связанных с наукой, научные музеи, учреждения.

Фото: Армянская астрономическая компания

Мне пока неизвестны случаи, чтобы пакеты научного туризма включались в предложения туроператоров, но мы для этого создали немало предпосылок. На сайте «Бюраканская обсерватория как центр научного туризма» уже есть конкретные турпакеты, которые могут использовать как туристические агентства, так и отдельные туроператоры и гиды.



Арег Микаелян в Бюраканской обсерватории Фото: Медиамакс

Фото: Армянская астрономическая компания

Пример Бюраканской обсерватории

Бюраканская обсерватория Фото: Медиамакс

База данных мест научного туризма

Арег Микаелян читает лекцию в клубе Мергелян Фото: Mergelyan Club

Школьники – важная аудитория