Армению посетит профессор, открывший первую экзопланету

Ереван /Медиамакс/. 29-31 мая Армению посетит всемирно известный профессор Мишель Майор, открывший первую экзопланету.

Директор Бюраканской обсерватории Арег Микаелян сообщил Медиамакс, что 31 мая в Национальной академии наук состоится его публичная лекция, за которой последует первый в Армении семинар по теме «Экзопланеты и астробиология».



Швейцарский астрофизик, профессор кафедры астрономии Университета Женевы Мишель Майор открыл первую экзопланету в 1995 году, после чего в течение 22 лет были открыты и описаны тысячи подобных планет. В настоящее время известны 3600 экзопланет, большинство из которых не очень отличаются от Земли своим размером и массой. Это позволяет ученым надеяться, что человечество приблизилось к открытию идентичной Земле планеты.



В 2010 году Мишель Майор вместе с Гариком Исраеляном и Нуну Сантошем удостоился международной научной премии имени Виктора Амбарцумяна, которую в 2009 году утвердил президент Армении. Она считается одной из наиболее престижных мировых наград в области астрономии, астрофизики и смежных дисциплин.



Напомним, что экзопланеты были открыты также в феврале 2017 года: телескоп NASA Spitzer обнаружил семь экзопланет, вращающихся вокруг ультрахолодной карликовой звезды, объем которой равен 8% Солнца.



«Открытие второй Земли – это не вопрос «если», а «когда», - говорил тогда замдиректора NASA Томас Цюрбюхен.