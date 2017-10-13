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Госкомнауки: FAST - один из наших будущих мощнейших партнеров


Самвел Арутюнян
Самвел Арутюнян

Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Председатель Государственного комитета науки министерства образования и науки Армении Самвел Арутюнян рассматривает Научно-технологический фонд Армении (FAST) в качестве одного из будущих мощнейших партнеров комитета.

Сегодня на встрече с журналистами, отвечая на вопрос Медиамакс о перспективах сотрудничества с фондом, Самвел Арутюнян отметил:

«Поставленные перед FAST задачи очень созвучны с задачами Государственного комитета науки. Мы обязательно будем сотрудничать, не исключено, что осуществим совместные программы».

Он добавил, что Государственный комитет науки и фонд FAST должны дополнять друг друга.

«Mы должны поблагодарить Рубена Варданяна за идею создания фонда FAST. Эта идея находится на стадии реализации, и я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим определенные результаты»,- отметил Самвел Арутюнян.

Интервью Медиамакс с исполнительным директором FAST Арменом Оруджяном можете прочитать здесь.

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