Госкомнауки: FAST - один из наших будущих мощнейших партнеров

Ереван/Медиамакс/. Председатель Государственного комитета науки министерства образования и науки Армении Самвел Арутюнян рассматривает Научно-технологический фонд Армении (FAST) в качестве одного из будущих мощнейших партнеров комитета.

Сегодня на встрече с журналистами, отвечая на вопрос Медиамакс о перспективах сотрудничества с фондом, Самвел Арутюнян отметил:



«Поставленные перед FAST задачи очень созвучны с задачами Государственного комитета науки. Мы обязательно будем сотрудничать, не исключено, что осуществим совместные программы».



Он добавил, что Государственный комитет науки и фонд FAST должны дополнять друг друга.



«Mы должны поблагодарить Рубена Варданяна за идею создания фонда FAST. Эта идея находится на стадии реализации, и я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим определенные результаты»,- отметил Самвел Арутюнян.



Интервью Медиамакс с исполнительным директором FAST Арменом Оруджяном можете прочитать здесь.