«Мы одно из последних поколений Homo sapiens»

На Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил израильский историк Юваль Ной Харари, автор книг "Sapiens: Краткая история человечества" и "Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня". Сайт #Буквы опубликовал текст выступления историка, а мы предлагаем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты.



О работе



На протяжении истории понимание работы неоднократно менялось. В течение довольно большого периода (можно сказать, большей части своей истории) люди вообще не работали – они выживали. То есть сама идея работы: я встаю и к в 8:00 еду на работу, где нахожусь до 17:00, – это современное понятие. Наши предки, охотники и собиратели, в течение сотен тысяч лет обходились без работы. Тревожность из-за потери работы – также сравнительно новый феномен. В ходе промышленных революций последних веков человек постоянно испытывал страх, что машины возьмут верх, а сам он станет ненужным. Впрочем, на этот раз, думаю, это может оказаться правдой.



Книга Homo Deus Юваля Ной Харари

Кризис смысла работы

Эмоциональная устойчивость

О будущем человечества

Книга Sapiens Юваля Ной Харари

Существа, которые будут лучше людей

Юваль Ной Харари Фото: Charlie Sirbey

О «цифровой диктатуре»