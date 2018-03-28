FAST приглашает в «Совет следующего поколения»

Ереван /Медиамакс/. Научно-технологический фонд Армении (FAST) объявил о начале нового этапа приема заявок в «Совет следующего поколения».
К «Совету следующего поколения» могут присоединиться молодые ученые, специалисты в сфере технологий и предприниматели, которые добились очевидного успеха.
Заявки можно заполнить на официальном сайте FAST.
«Члены Совета смогут внести значительный вклад в развитие науки и технологий в Армении. Планируется, что определенную часть своего времени они будут посвящать работе над инициативами FAST, а также по крайней мере раз в год смогут посещать Армению для участия в Глобальном инновационном форуме»,- говорится в объявлении фонда.
Научный сотрудник Высшей технической школы Цюриха Эрик Азнавурян, который ныне руководит «Советом следующего поколения», ранее говорил Медиамакс, что «наличие в Армении такой организации, как FAST, – большой успех».
«Программы по финансированию науки и молодых ученых в Армении, организация широкомасштабных научных встреч, вовлечение международных специалистов сыграют большую роль в развитии армянской науки»,- отмечал он.
Аспирант Центра прикладной математики Корнелльского университета Анна Срапионян, которая также является членом «Совета следующего поколения», говорила Медиамакс, что «за последние несколько месяцев сотрудничества с FAST получила колоссальное удовольствие и очень воодушевлена предложенными программами».
В настоящее время «Совет следующего поколения» состоит из 15 членов.
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