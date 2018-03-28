FAST приглашает в «Совет следующего поколения»

Ереван /Медиамакс/. Научно-технологический фонд Армении (FAST) объявил о начале нового этапа приема заявок в «Совет следующего поколения».



К «Совету следующего поколения» могут присоединиться молодые ученые, специалисты в сфере технологий и предприниматели, которые добились очевидного успеха.



Заявки можно заполнить на официальном сайте FAST.



«Члены Совета смогут внести значительный вклад в развитие науки и технологий в Армении. Планируется, что определенную часть своего времени они будут посвящать работе над инициативами FAST, а также по крайней мере раз в год смогут посещать Армению для участия в Глобальном инновационном форуме»,- говорится в объявлении фонда.





Наука | 2017-10-25 17:00:20 FAST, мотивация и будущее молодых ученых