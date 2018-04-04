ЕрФи возглавит всемирно известный физик Ани Апрамян

Ереван /Медиамакс/. Директором Национальной научной лаборатории имени А.И. Алиханяна (Ереванский институт физики-ЕрФи) назначена профессор департамента физики Нотрдамского университета (США, Индиана) Ани Апрамян.

Решение было принято единогласно на заседании совета попечителей ЕрФи, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Армении.



Поздравив нового директора, министр образования и науки Армении Левон Мкртчян выразил надежду, что под руководством Ани Апрамян национальная лаборатория будет управляться в соответствии с международными стандартами и достигнет серьезного научного прогресса.



Председатель совета Нерсес Ерицян, представив Ани Апрамян, отметил, что она является всемирно известным физиком, членом научных организаций и объединений в США и в ряде европейских стран (Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS), Американское химическое общество (ACS), Американское физическое общество (APS), Sigma Xi, Нью-Йоркская академия наук).



Ани Апрамян является сопредседателем Комиссии электронного ионного коллайдера (Electron Ion Collider) Национальной академии наук США, членом комитета по атомной науке и рабочей группы по астрофизике элементарных частиц Международного союза теоретической и прикладной физики (IUPAP), совета Организации по науке и технологиям Южной Дакоты (Sanford Underground Laboratory), а также других научных комиссий в сфере ядерной физики. Является автором более 200 научных публикаций.



Медиамакс отмечает, что в ноябре 2017 года президент Армении Серж Саргсян принял иностранных членов Национальной академии наук Армении Юрия Оганесяна и Ани Апрамян.



Президент высоко оценил готовность ученых содействовать развитию науки в Армении и внести вклад в прогресс в сферах физики и математики и в образование молодых ученых.



На встрече также была отмечена важность сотрудничества тандема Апрамян-Оганесян с Научно-технологическим фондом Армении (FAST), учитывая то обстоятельство, что Юрий Оганесян является членом Совета попечителей FAST.